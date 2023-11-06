Irak, granit küp taş almak istiyor

Türkiye ve Irak yetkilileri, ülkeler arasındaki ticaret hacmini artırmak ve firmaların karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla planlı bir çalışma yürütüyor. İki ülke hem sınır komşusu olmaları hem de Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partnerleri olmaları açısından bu iş birliğiyle ekonomik ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’den granit küp taş satın almak üzere çalışacağı partner arayan 5 ülkede ofisi bulunan bu grup şirketine cevap vermek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmanız gerekiyor. İlk kez Forie uygulaması kullanacak Türk makine firmaları bu alım ilanını açmak için basic demo hakkı isteyebiliyor. İlan özeti ve basic demo için bakınız.