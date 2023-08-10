Irak için 700 bin adet gaz tüpü alacak

TurkishExporter’da Irak için medikal gaz tüpleri veya başka deyişle mutfak tüpleri satın alacağını yazan ithalatçı mesajını Türkçe olarak bıraktı. Mesajını Türkçe yazan ve Türk ismi taşıyan bu alıcının Türkmen kökenli olması ihtimal dahilinde…

Bu alım talebinde yer alan ilan sahibi mesajında halen İstanbul’da olduğunu bildirerek teklif verebilecek satıcılarla görüşmeyi beklediğini ifade ediyor. TurkihsExporter kurumsal üyesi olmayan ama Dünya Gazetesi okuru olan ihracat firmaları bu ilandaki kişiye erişim için demo üyelik hesabı açabilirler.