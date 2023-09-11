Irak, Türkiye’den peynir satın alacak

Türkiye’nin kaliteli peynirleri, Irak sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Bu iki ülke arasındaki peynir ticareti sadece ekonomik ilişkiyi değil, lezzetli bir kültürel etkileşimi de yansıtıyor. 2022 yılı verilerine göre Türkiye, Irak’a 132,65 milyon dolarlık peynir ihraç ediyor. Ülkemiz, peynir sektöründe Irak’ın 2.büyük tedarikçisi.

Web sitesi bilgilerine göre, ticari faaliyetleri ve genel inşaat ve malzeme tedariği konusunda başarılarıyla bilinen Irak merkezli şirketin Dubai’de de bir şubeleri bulunmakta. Gıda, dondurulmuş gıda, dondurma üretimi ve perakende satış ile ilgili de faaliyet gösteren şirket, taleplerini TurkishExporter ilan sayfasına yazdı.

Her çeşit peynir alımı yapacaklarını da yazan bu ithalat firması ile Forie’de demo üyelik gerçekleştirerek görüşmek mümkün