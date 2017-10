Iraklı firma 50.000 ad. su deposu satın almak istiyor

16 Ekim 2017

Irak’tan irtibata geçen bir firma, toplamda 50.000 ad. 1000 litrelik PE malzemeden mamul su deposu satın almak istediklerini beyan ederek fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Mr. Sales Manager,

We have a requirement for the a/m subject.

I shall be thankful if you send me your Competitive offer.

Including the delivery time Ex work and a competitive price for the following:

Polyethylene Water Tank

Capacity 1000 liter length 1421mm, width 1000mm, height 1061 mm, lid size 355mm

Qty: 50.000 tank

We look forward to receive your proposal

Your urgent response shall be high appreciated

Yours sincerely

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372826_polyethylene-water-tank-50000pcs-buy-inquiry-from-iraq

