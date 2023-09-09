Iraklı şirket, ahşap vidaları almak istiyor.

Bağlantı elemanları, birçok endüstrinin temel ihtiyacı olan üretimin birleştirici gücünü sağlarlar. Bu parçalar arasında yer alan vidalar, cıvatalar, somunlar, pullar, rondelalar ve perçinler, endüstriyel işlemlerde vazgeçilmezdir. Türkiye'deki sanayileşme süreci, bağlantı elemanları endüstrisini büyük bir ivme kazandırmıştır. Kalite ve teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde, Türkiye bu sektörde özellikle Avrupa pazarında güçlü bir konum elde etmiştir.

Her gün yüzlerce ihracatı fırsatı yayınlayan TurkishExporter platformunda bugün yine doğrudan alıcısına teklif sunabileceğiniz bir ihracat fırsatı yayınlandı. Irak'ta mutfak proje tasarımı ve uygulaması yapan firma ahşap vidaları almak istediğini yazdı.

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