Irak’tan ihracat fırsatı: “Soğutma kulesi kimyasalları”

Irak’tan iletişime geçen bir ithalatçı, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan e-ihracat platformu TurkishExporter’a soğutma kulesi kimyasalları ithal etmek için bir talepte bulundu. İlanda korozyon önleyici, balçık sıyırma maddesi gibi ürünler istediğini belirten firma, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

Iraklı ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

En çok kimya ihracatı yapılan ülkeler 2023

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’nin açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri çerçevesinde, Türkiye’nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ekim ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. İlk 10 ayda 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, ülke ihracatından yüzde 11,9 pay aldı.

2023 yılı ocak-ekim döneminde ise en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise Hollanda, Rusya, İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, ABD, Irak, Belçika ve İngiltere olarak sıralandı.