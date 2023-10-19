İran, ıslak mendil losyonu satın alacak

Türkiye'nin en önemli ve en büyük komşularından biri olan İran ile ticaret hacmi, son yıllarda dalgalanmalar göstermekle birlikte genel olarak artış eğilimindedir.

Sınır ticaretinin yapıldığı İran’dan bugün TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi. Islak mendil üretiminin önemli hammaddelerinden biri olan losyon için alım ilanı bırakan ithalatçı firma İran’da kozmetik ve hijyen alanında en büyük 10 üretici firma arasında yer alıyor.

Alım ilanı ile ilgilenen ihracatçılardan en kısa süreçte detaylı görüşme yapmak istediğini söyleyen firma, teklif bekliyor. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.