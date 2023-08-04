İran otelleri, Türkiye'den tedarikçiler arıyor!

İranlı bir otel tedarikçisi, Türkiye'nin otelcilik alanındaki başarısından dolayı bu otellerin ihtiyaçlarını karşılayan, tedarik eden, üreten şirketlerle iş birliği yapmak istiyor. Otellerin tesislerinin, restoran ve bar ihtiyaçlarının yanı sıra otel tekstil ürünleri konusunda da iş birliği arayışında. Türkiye'de ofisi bulunan tedarikçi ile İran otel tedariği pazarına giriş yapabilirsiniz.

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İran’da otel atılımı fırsat doğuruyor

İran, 2025 yılına kadar 20 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor. Hükümetin planı arasında 2025 yılına kadar 300 yeni otel inşa etmek de yer alıyor. Ülkede dört ve beş yıldızlı otel yatırımları devam ederken, otel tedariki de bir ülke büyüklüğünde bir çeşitliliği içeriyor.

Otel tedarikçileri, yiyeceklerden içeceklere, temizlik ürünlerinden havuz kimyasallarına, teknik servis malzemelerinden kırtasiye ve baskılı evraklara, animasyon ürünlerinden linen ve fb malzemelerine, üniformalardan mobilyaya, kapıdan uçtan uca elektronik sistemlere kadar binlerce kalem ürünün satışını gerçekleştiriyorlar.

Otel sadece odalardan ibaret olmayıp, ofis, restoran, bar, etkinlik alanları, konferans salonları, hediye ve ihtiyaç satış dükkanları ve hatta marketi de içerisinde barındırabiliyor. Bu da otel tedarikçilerinin birçok farklı sektörden tedarik etme potansiyelini gösteriyor.

İranlı otel tedarikçisi, Türkiye'deki otel tedarikçileriyle iş birliği yaparak İran pazarındaki büyüme potansiyelini değerlendirmek istiyor.

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