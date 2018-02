İranlı müşteri ısıya duyarlı etiket satın alacak

06 Şubat 2018

İran’dan irtibata geçen bir müşteri, ısıya duyarlı etiket çeşitleriyle ilgilendiğini belirterek bu konuda kendilerine teklif verecek tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Temperature indicator labels to supply from Turkey to Iran

Hi,

I'm looking for a supplier who can make temperature indicator labels

thanks

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382610_temperature-indicator-labels-to-supply-from-turkey-to-iran

