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İranlı müşteri ısıya duyarlı etiket satın alacak

İran’dan irtibata geçen bir müşteri, ısıya duyarlı etiket çeşitleriyle ilgilendiğini belirterek bu konuda kendilerine teklif verecek tedarikçiler aramaktadır.

İranlı müşteri ısıya duyarlı etiket satın alacak
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İran’dan irtibata geçen bir müşteri, ısıya duyarlı etiket çeşitleriyle ilgilendiğini belirterek bu konuda kendilerine teklif verecek tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Temperature indicator labels to supply from Turkey to Iran

Hi,
I'm looking for a supplier who can make temperature indicator labels
thanks

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382610_temperature-indicator-labels-to-supply-from-turkey-to-iran

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

Son dakika ihracat turkishexporter etiket ısıya duyarlı etiket İran

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