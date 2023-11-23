İrlanda, Türkiye’den spor çantası satın alacak

Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Türkiye-İrlanda dış ticaretinin hacmi 2022 yılı itibarı ile 2 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin İrlanda'ya ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre %13,2 artarak yaklaşık 1,1 milyar dolar oldu. İrlanda’dan ithalat ise %5,8 azalarak 927 milyon dolara ulaştı.

Bugün ise dünyanın en açık ve ihracat odaklı ekonomilerinden biri olan İrlanda’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi. Sporcuları destekleyici ürün hizmeti veren, İngiltere ve İtalya’da da şubeleri olan İrlanda merkezli firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk ihracatçılardan spor çantası talep etti.

İthalatçı İrlanda firması ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Rakamlarla İrlanda

İrlanda, cari fiyatlara göre GSYİH büyüklüğü bakımından 2023 yılı itibarı ile 196 ülke arasında dünyanın 26. büyük ekonomisidir. 2023 yılında 589,6 milyar dolar olacağı tahmin edilen cari fiyatlara göre GSYİH’nın, 2024 yılında 629,6 milyar dolar olması beklenmektedir. Ülke, 2023 yılında 112.248 dolarlık cari fiyatlara göre kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 2. sırada yer almaktadır. İrlanda, yüksek gelirli ülke kategorisinde bir ülke olup, dış ticaret fazlası vermektedir.