İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 52,4’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekim ayında 52,4’e yükseldi. Eylül ayında 51,7 olarak ölçülen endeks, Mayıs 2024’ten bu yana en belirgin iyileşmeyi kaydederek Türk imalatçıları için güçlü bir dış talep ortamına işaret etti.

Endeksin 50 puanın üzerinde ölçülmesi, ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altında kalması ise bozulmaya işaret ediyor. Böylece ihracat talep koşulları üst üste 22’nci ayda güçlenmiş oldu.

Ana pazarlarda büyüme ivme kazandı

Türkiye imalat sanayi ihracatının yaklaşık beşte birini oluşturan Almanya, ABD ve İtalya başta olmak üzere birçok önemli pazarda ekim ayında büyüme ivme kazandı.

*Almanya’da ekonomik aktivite, son iki buçuk yılın en hızlı artışını kaydetti.

*ABD’de büyüme, son iki ayın; İtalya’da ise son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

*Birleşik Krallık’ta üretim yeniden artışa geçti.

*Fransa’da ise ekonomik aktivite daraldı ve düşüş hızı şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Diğer Euro Bölgesi ülkeleri arasında İspanya, 2025 başından bu yana en yüksek üretim artışını yaşarken, Hollanda güçlü büyüme eğilimini sürdürdü.

Suudi Arabistan liderliğinde güçlü bölgesel performans

Ekimde Suudi Arabistan, anket kapsamındaki ekonomiler arasında en yüksek üretim artış hızını kaydederek dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de büyüme devam etti ancak eylüle göre ivme kaybetti. Orta ve Doğu Avrupa’da ise Romanya, Polonya, Kazakistan ve Çekya üretimde düşüş yaşadı. En sert üretim daralması Tayvan’da görülse de bu daralma son beş ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

“İhracat talebi belirgin biçimde güçlendi”

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayında Türk imalat sanayi sektörünün önemli ihracat pazarlarında büyümenin güçlendiğine dair belirgin işaretler gözlendi. Bu durum, ihracat talep koşullarında yaklaşık bir buçuk yılın en güçlü iyileşmesini beraberinde getirdi. Söz konusu olumlu gelişmelerin, yerli firmalara destek sağlayarak yılın olumlu bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunması bekleniyor.”