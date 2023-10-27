İspanya, melamin sofra takımı ithal edecek

Melamin, kırılmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı, ısıya dayanıklı ve renkli bir plastik türüdür. Melamin sofra takımı, otel, okul, hastane, fabrika gibi profesyonel iş yerleri gibi bir çok kullanım alanı ile tercih edilmektedir.

Bugün, Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük şehri ve İspanya’nın başkenti olan Madrid şehrinden bir şirket, alım talebini Türkiye'nin önde gelen B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'a iletti.

Türkiye’den melamin tabak ve bardak gibi çeşitli sofra takımları satın almak istediğini yazan İspanya merkezli grup şirketi 6 tane ana sektörde İspanya’nın birçok şehrinde hizmet veriyor. Alım ilanında özellikle 500, 1000, 2000, 5000’li melamin sofra takımları için Türk firmalarından fiyat teklifi beklediğini belirtiyor.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, bu ilana ücretsiz ulaşmak için Forie’de demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.