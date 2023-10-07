İspanya merkezli firma, İstanbul’da alüminyum iskele kiralayacak

Perakende sektörüne yönelik geliştirme, üretim ve montaj çözümleri sunan; mobilya sektöründe proje geliştiren ve yerel / ulusal birçok bilindik firma ile iş birliği içerisinde olan İspanya merkezli firma, TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. İlanlarında büyük ve bilindik bir mağaza grubunun İstanbul’da devam eden projelerinde çalışan İspanyol firma, alüminyum iskele kiralayacaklarını söyledi. TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

İspanya ihracat pazar araştırması

İspanya ihracat pazar araştırması için yeni bir kaynak olan “Forie DataBank”, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticaret istihbaratı niteliğinde. Bu kaynak, İspanya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağazalar gibi potansiyel iş ortaklarını bulmak isteyenlere yönelik bir tür ticaret bilgi havuzu olarak kullanılmaktadır.

Eğer bu kaynakta, faaliyet gösterdiğiniz sektöre dair henüz veriler bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal bir üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de isteyebilirsiniz.

GTİP Kodu 730840 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 730840 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 730840 – İskele kurmaya ve kepenkle kapatmaya, destek vurmaya veya maden direkleri yapmaya mahsus benzeri malzeme. Bir üst grubu GTİP Kodu: 7308 – Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri.