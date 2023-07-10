İspanya’dan kumaş ürünlerine talep

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Türkiye 2,2 Milyar Dolar Pamuk Ürünü İhrac Etti

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre küresel ölçekte 57,7 milyar dolarlık pamuk ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu sektörde Türkiye ihracat listesinde 2,2 milyar dolarlık hacimle yer alıyor. Tekstil lifleri ürünlerinde globalde yapılan 5,7 milyar dolarlık ihracatın 5,7 milyar dolarlık kısmı Türkiye’ye ait.

Türkiye Zirvede Yer Alıyor

Türkiye pamuk ihracat listesinin zirvesinde 313 milyon dolarla İtalya yer alıyor. İspanya ise listede 99 milyon dolarla bulunuyor. İspanya pamuk ithalat listesinde zirvede olan Türkiye, kâğıt ipliği ihracatında ise 3. sırada.

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