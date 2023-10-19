İspanya’dan toptan alım: Lavaş

Batı Avrupa’nın neredeyse en geniş topraklarına sahip ülkesi olan İspanya’dan lavaş ithal etmek isteyen ithalatçı firma Türkiye’nin ilk ücretsiz ihracat uygulaması olan Forie’de bir alım ilanı yayınladı. İspanya ve Portekiz pazarı için fason üretim yaptırmak isteyen İspanya merkezli firmadaki Türk yetkilisinin bıraktığı alım ilanın detayı ise şöyle;

‘’İspanya ve Portekiz deki pazarimiz için her ay en azindan 5 Tir Lavaş Dürüm ihtiyacimiz var. Kendi markamizi Türkiye’de üretmek istiyoruz ( Logomuz mevcut)

Aylık olarak

30 cm çapında 80 gr , torbada 18 adet , 1 palet: 96 karton .Kullanim süresi 6 ay. 3 Tir

25 cm çapında 63 gr, Torbada 18 adet, 1 palet 64 Karton . Kullanim süresi 6 ay 2 Tir’’

Bu İspanyalı ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor. Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilecek.