İspanyalı ithalatçı zeytin hasat makinesi alacak

Türkiye’nin makine imalat sektörü, yılın ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla ihracatta rekor seviyeye ulaştı. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 21 milyar dolara ulaştı.

İhracatçısının en çok makine sektöründe olduğu bilinen Türkiye’ye, makine üreticilerini ilgilendiren bir alım isteği geldi. Bu kapsamda zeytin hasat makinesi tedarik edecek olan İspanyalı ithalatçı, Türk makine firmaları ile iletişim kurmayı istiyor.

İspanyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Makine sektörü ihracat firmalarına potansiyel alım şirketleri

Makine sektörü ihracat pazar araştırmasının temel unsurlarından birincisi, hangi ülkelere ürün satabileceğinizi belirlemektir. İkinci ana unsur ise seçtiğiniz ülkede hangi şirketler nasıl bulur ve ulaşabilirim sorusunu cevaplamaktır.

Hangi ülkeleri seçtiğiniz belli ise o ülkede yer alan potansiyel alıcılar için, TurkishExporter uzmanları tarafından hazırlanan ve Forie DataBank’ı kullanabilirsiniz.