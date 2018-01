İspanyol firma mini toz şeker stick ambalajı satın alacak

04 Ocak 2018

İspanya’da hazır gıda ürünleri paketlemesi ve toptancılığı yapmakta olan bir firma, mini toz şeker ambalajı rulo halde satın almak istediğini ve fiyat teklifi beklediğini belirtmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Stick packs packaging bulk buy inquiry from Spain

Dear Sirs,

We are a food manufacturer in Spain specialised in bouillons and soups.

We are looking for stick packs supplier for seasoning:

Width of the roll: 888mm

Printed in 5 colours

We send you picture of the stick we are looking for.

Please, send us your best offer per square m2 – Kg – stick pack unit, material film information, MOQ and all relevant information.

Best regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377587_stick-packs-packaging-bulk-buy-inquiry-from-spain

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.



Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact