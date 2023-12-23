İspanyol firma, musluk tedarikçisi arıyor

Türkiye’ye yatırım yapan başlıca AB üyesi ülkelerinden biri olan İspanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticaret ortaklarından biri haline geldi. Bugün ise her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a İspanya’dan bir ithalat talebi bırakıldı.

Buna göre, İspanya’da mobilyaya dair geniş bir yelpazede hizmet veren bir e-ticaret firması, yayınladığı ilanla Türk üreticilerden musluk satın alacağını belirtti.

Türkiye’den musluk tedarikçisi aradığını belirten İspanyol ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İspanya ihracat pazar araştırması

İspanya ihracat pazar araştırması için yeni bir kaynak olan “Forie Databank”, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticaret istihbaratı niteliğinde. Bu kaynak, İspanya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağazalar gibi potansiyel iş ortaklarını bulmak isteyenlere yönelik bir tür ticaret bilgi havuzu olarak kullanılıyor.