İsrail gıda firması, silo satın alacak

Gıda işleme sanayi ve tarım ürünleri sektöründe; un, tahıl, bakliyat, şeker, tuz, kahve, çikolata, süt tozu gibi birçok farklı gıda maddesini saklamak için silolar vazgeçilmez ekipman ve yapılar olarak karşımıza çıkar. Türkiye’nin ihracatta en iyi olduğu alanlardan bir tanesi olan değirmen makineleri sektöründe son yılda yaşanan ihracat ivmesi, silo üretimini de en üst teknoloji düzeyine taşıdı. TurkishExporter’a bugün İsrail’den ulaşan bir talepte bu sektörle alakalı oldu. Tahin üretimi yaptığını bildiren gıda üreticisi Türkiye’den 150 ton kapasiteli silo almak istiyor.

Bu ihracat fırsatını görmek isteyen alüminyum profil üretici ve ihracatçı şirketler Forie’de bir demo üyelik başlatıp, ithalatçının firmanın detaylarına ulaşabiliyorlar.