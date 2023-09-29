İsrail, soğan satın almak istiyor

Paketlenmiş sebze ve meyvelerin hijyenik oluşları, taşınabilirlikleri ve tanıtım kolaylıkları ile günümüzde tercih edilme sebepleri. Çeşitli meyve ve sebzeleri ambalajlayarak satışını gerçekleştiren İsrail merkezli firma, Türkiye’den beyaz ve kırmızı soğan ithal etmek istediğini e-ihracat platformu TurkishExporter sayfasına yazdı. TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

İsrail ihracat pazar araştırması

İsrail pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör fark etmeksizin hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde İsrail’de yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

Gtip Kodu 0703 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 0703 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 0703 – Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş) Bir üst Kategorisi: 07 – Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular.