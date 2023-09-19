İsrail, teleskopik direk ithal edecek

Akdeniz kıyısında yer alan ve Kızıldeniz’e de girişi olan İsrail, 107,08 milyar dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın 43.ithalatçı ülkesi. İsrail’in ithalatçı ülkeleri arasında 4.sırada olan Türkiye, ülkeye 6,78 milyar dolarlık ürün tedariği sağlıyor. İsrail’in ülkemizden ithal ettiği ürünlerin başlıcaları demir-çelik, motorlu taşıtlar ve plastikler.

İsrail’de savunma sanayii sektöründe üretici olan bir firma, 4.büyük ithalat partnerleri Türkiye’den teleskopik direk ithal edeceklerini Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazdı.

Ürünün karbon veya fiberglastan yapılmış olması gerektiğini söyleyen ithalatçı firma, ilan detaylarına aylık büyük miktarlarda sipariş vereceklerini de ekledi. Bu talebi oluşturan İsrail firması ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Savunma Sanayinde İhracat Potansiyelinizi Artırın

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