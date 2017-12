İsrailli firma çelik ve PVC borular ile yangın tesisatı boruları talep ediyor

15 Aralık 2017

İsrail’de altyapı projeleri konusunda uzmanlaşmış müteahhit bir firma, çelik ve PVC borular ile yangın tesisatı boruları satın almak istediklerini beyan ederek fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hello.

We are a leading company in Israel for infrustructure projects.

We want to buy steel pipes, pvc pipes and sprinklers fire pipes.

Please send us information about your products. Best regards. Erez.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/375644_stainless-steel-pipes-request-from-israel

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact