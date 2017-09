İsrailli firma kompakt lamine paneller ithal etmek istiyor

21 Eylül 2017

İsrail’de soyunma dolapları, banyo ve tuvalet dolapları üretimi yapmakta olan bir firma, imalatlarında kullanmak üzere Türkiye’den kompakt lamine paneller ithal etmek istemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

I am looking for good and reliable supplier of compact laminate in size of 6'X12' and 4'X8'

We are the biggest manufacturer of cubicles lockers and washroom cabinets all made of compact laminate in 12 mm

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370288_compact-laminate-panels-ordering-from-israel

