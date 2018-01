İsrailli firma metal konveyör kovaları talep ediyor

03 Ocak 2018

İsrailli bir firma, endüstriyel tip konveyörlerde kullanılan metal kovalar konusunda Türk tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Bucket conveyor all parts to supply in Israel

Interested to locate suppliers of components and equipment for solids conveying.

Presently need welded bucket made of anti.

Friction materials, and bucket bolts galvanized and stainless steel 316

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377747_bucket-conveyor-all-parts-to-supply-in-israel

