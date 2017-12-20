İsrailli firma mutfak gereçleri çeşitleri talep ediyor
İsrailli bir firma, Türkiye’den pişirme kapları, tencereler ve tavalar ithal etmek istediklerini belirterek tedarikçilerden katalog ve fiyat talep etmektedir.
İsrailli bir firma, Türkiye’den pişirme kapları, tencereler, tavalar ve her çeşit mutfak gereçleri ithal etmek istediklerini belirterek tedarikçilerden katalog ve fiyat talep etmektedir.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
Dear sir \ Madams
We are currently looking to import cookware and kitchenware from Turkey.
I'll will appreciate if you could more information, price list, products and manufactures as well.
Waiting for your earliest repy,
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377472_cookware-and-kitchenware-importing-to-israel
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact