İsrailli mağazalar zinciri, iç giyim üreticisi arıyor

İsrail’in ithalat tedariğinde Türkiye 4. büyük ihracat ülkesi olarak 6 milyar 788 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip. Her geçen yıl büyüyen bu ihracat hacmine sizin şirketinizde bir katkı koyabilir.

İç giyim alanında üretim ve ihracat yapıyorsanız bugün TurkishExporter’da yayına giren bir alım talebi sizin dikkatinizi çekebilir. İsrail’de çok sayıda mağazaları olduğunu bildiren alıcı firma gerçek üretici ve tedarikçilerle irtibat kurmak istiyor.

Özet ilanda hangi ürünleri ürettireceğini yazan İsrail firmasına cevap vermek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmanız gerekiyor. İlk kez Forie uygulaması kullanacak Türk firmaları bu alım ilanını açmak için basic demo hakkı isteyebiliyor.