İsrailli üretici, HPL levhalar ithal etmek istiyor

22 Eylül 2017

İsrail’de HPL esaslı bölme, dolap, kaplama vb. ürünler üretmekte olan bir firma, Türkiye’den farklı kalınlıklarda 1830x3600mm HPL levhalar düzenli olarak ithal etmek istediklerini belirterek fiyat talep etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are HPL products manufacters in Israel.

mostly our work consists of public toilet and shwer cubicles, wardrobes, lockers, wall coverings.

we work with HPL thicknesses 3 mm, 8 mm and 12-13 mm the most.

also, our Ideal size for sheets is 3.6X1.83 meters.

we would like to consider working on a regular basis with a reliable HPL manufactures in Turkey.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370277_hpl-sheets-requested-to-import-in-israel

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact