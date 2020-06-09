İstanbul'dan mayısta 487 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), mayısta 487 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. İİB'den yapılan açıklamaya göre, mayısta ihracatı 487 milyon doları aşan İİB, ilk çeyrekte 155 ülke pazarına ürün sattı. İİB'nin Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 5,4 oldu.

İİB, mayısta, değer bazında en fazla ihracatı 46 milyon dolarla Irak'a yaparken, bu ülkeye en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı.

Irak'ı, Kanada, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık izledi. Kanada'ya gemi ve yat, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, ABD'ye ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edildi.

Mayısta İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 132,5 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 121,7 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 58 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 46 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 40,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 24,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği mayısta İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 10,5 milyon dolarlık dış satış yaptı.

"Türkiye, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sarsıntılara rağmen ihracatı sürdürdüklerini belirterek, mayısta Irak'a 46 milyon dolar, Kanada'ya 40,5 milyon dolar ve Almanya'ya 33 milyon dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

En fazla ihracatı 121 milyon dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptıklarını aktaran Çakıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomisi için biz ihracatçılar bir an bile durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Salgın sürecinde dijital pazarlama yöntemleri üzerine düşünmeye ve bunlara ağırlık vermeye başladık. Bu zorlu süreçten Türkiye'nin, ihracatta daha da güçlenerek çıkacağını düşünüyoruz. Normalleşme sürecine girdiğimiz ve bu sürecin sektörlerimize olumlu etkilerinin görülmeye başlandığı haziran ayında, ihracatımızda artış öngörüyoruz."