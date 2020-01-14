İstanbullu ihracatçılar ürünlerini 231 noktaya ulaştırdı

14 Ocak 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketler 2019'da 70 milyar 101 milyon 911 bin dolarlık ihracata imza attı.

Bu rakam 2018'de 69 milyar 438 milyon 680 bin dolar düzeyinde bulunurken, korumacı ticaret politikalarının gölgesinde geçen bir yıllık süreçte İstanbullu şirketler ihracatlarını yüzde 1 artırdı.

Türkiye'nin geçen yılki 165,9 milyar dolarlık toplam ihracatından İstanbullu şirketlerin payı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti.

Aslan payı hazır giyim ve konfeksiyonun

İstanbullu şirketlerin ihracatında aslan payını 2019'da da şehrin ihracatının yüzde 17,4'ünü oluşturan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,2 artarak 12 milyar 231 milyon 299 bin dolara ulaştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 9 milyar 815 milyon 506 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bunu 7 milyar 237 milyon 501 bin dolarla çelik izledi.

İstanbul'dan 6,5 milyar dolarlık otomotiv, 5,9 milyar dolarlık elektrik-elektronik, 4,2 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 3,8 milyar dolarlık mücevher, 3,4 milyar dolarlık tekstil ve ham maddeleri, 2,9 milyar dolarlık makine ve aksamları, 2,2'şer milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 1,9'ar milyar dolarlık iklimlendirme sanayisi ve çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 1,2 milyar dolarlık madencilik ve 1,1 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihraç edildi.

Böylece İstanbul'dan dünyaya ürünlerini ulaştıran 15 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı.

En fazla artış savunma sektöründe

Ülke ekonomisine yön veren İstanbul'daki şirketlerin, 2019'da ihracatını yüzdesel bazda en fazla savunma ve havacılık sanayi sektörünün artırdığı görüldü.

İstanbul'dan gerçekleştirilen savunma ve havacılık ihracatı, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 35,9 artarak 664,3 milyon dolara yükseldi.

Değer bazında ihracatı en fazla artan ise kimyevi maddeler ve mamuller oldu. İstanbul'da, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler, bu rakamı 2019'da yıllık bazda 2,2 milyar dolar artırarak 9,8 milyar civarına yükseltmeyi başardı.

Öte yandan İstanbul'da hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler, çelik, otomotiv, elektrik elektronik, demir ve demir dışı metaller, mücevher, tekstil, makine, mobilya, hububat, iklimlendirme, çimento, madencilik, deri, savunma ve havacılık, fındık, halı, gemi ve yat, su ürünleri, meyve-sebze, tütün, kuru meyve, yaş meyve ve sebze, diğer sanayi ürünleri, zeytin ve zeytinyağı ve süs bitkileri olmak üzere 27 ayrı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ürettiği ürünleri dünya pazarlarına ulaştırdığı görüldü.

İstanbullu ihracatçılar 2019'da bu sektörlerden toplam 231 noktaya dış satım gerçekleştirdi.

En büyük pazar Almanya

Geçen yıl İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı yine Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım yıllık bazda 7,8 azalış kaydetmesine karşın 6 milyar 588,1 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu.

Almanya'nın ardından 5 milyar 227,2 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 305,9 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 74,4 milyon dolarla İspanya ve 2 milyar 553,6 milyon dolarla Fransa geçen yıl İstanbullu şirketlerin en büyük pazarları arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan değer bazında ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise 320,1 milyon dolarla Malta oldu. Malta'yı 287,2 milyon dolarla Ukrayna, 248 milyon dolarla Irak, 247,8 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 246,2 milyon dolarla da Slovenya takip etti.