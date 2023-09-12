İsveç, banyo mobilyası üreticileri arıyor

İsveç, Danimarka ve Norveç gibi ülkeleri içine alan İskandinavya, sade yaşam tarzı, yüksek yaşam standartları ve minimalist tasarım anlayışıyla dünya genelinde tanınıyor. Bu bölgenin estetik anlayışı, özellikle mobilya tasarımında kendini gösteriyor. Türkiye mobilya sektörü ise çeşitli ve özgün tasarımlarıyla, her ülkenin zevkine uygun mobilyalar üreterek uluslararası arenada büyük bir ilgi görüyor.

Bugün TurkishExporter’da yayına giren bir alım ilanı ile İskandinavya’ya ihracat kapılarını aralayabilirsiniz. İsveç merkezli ithalatçı ve aynı zamanda bir yayın kuruluşu olan firma İskandinavya ülkelerine kendi markası adı altında satış ve pazarlama yapmak için banyo mobilyası tedarikçileri ile görüşmek istediğini yazdı.

Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’de basic/demo hesap sahibi olmanız gerekiyor. Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.