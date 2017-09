İsveçli firma hazır giyim ve ayakkabı talep ediyor

20 Eylül 2017

İsveç’te hazır giyim mağazaları işletmecisi firma, bayan giyim ürünleri, aksesuarlar ve ayakkabı çeşitleri konusunda Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hi

I'm interesting about your service to produced clothes and shoes.

Best regards

