İtalyan firma, içecek soğutucuları alacak

İtalya, Akdeniz'in ortasında konumlanmış bir ülke olup başkenti Roma'dır. İtalya, zengin tarihi, kültürel mirası, dünya çapında ün kazanmış sanat eserleri ve nefis mutfağı ile tanınır. Aynı zamanda turistler için cazip bir destinasyondur ve birbirinden harika kafe, restoran ve barlarla doludur.

Kafe, restoran ve bar gibi yerlerde içecek servisi için estetik ve işlevselliği bir araya getirerek üretim yapan İtalyan firma Türkiye’den içecek soğutucuları almak için e-ihracat platformu TurkishExporter'a bir alım ilanı yazdı. İlanı bırakan şirket yetkilisi biraz da olsa Türkçe konuşabildiğini not olarak ekledi.

İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.