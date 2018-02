İtalyan firma temperli düz cam ithal edecek

13 Şubat 2018

İtalyan bir firma, cam balkon ve cam bölme işlerinde kullanmak amacıyla farklı ölçülerde temperli düz cam çeşitleri ithal etmek istediklerini ve tedarikçilerden fiyat teklifleri beklediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Italian company required tempered glass for sliding door

Dear Supplier,

Have a good day!

1--Can you produce glass panel with silk-print (the white part must be silkprinted on one side -

the black part must not be printed and actually it is transparent). Attached are some photos of the real glass panel for your reference.

You can check the PDF of "AUTUMN(SILK-PRINT)".

2--Glass glass panel have 3 sizes--(2150X760X8MM and its code number is PSL-AU76NS), (2150X860X8MM and its code number is PSL-AU86NS) and (2150X960X8MM and its code number is PSL-AU96NS).You can find the PDF of "ATENA(GLASS)-tech-draw" how to make holes.

3--Packing--Plastic corner protection +10S shrinkable film + 25KG/M3 EPE foam + U shaped paper board (7*2*7CM, thickness: 3MM)

If you can make it,please get back to me asap.

B.rgds&Thanks

David

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/384232_italian-company-required-tempered-glass-for-sliding-door

