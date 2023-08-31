İtalyan forklift üreticisinden, Türkiye’ye büyük sipariş

Otomotiv & motosiklet, arazi araçları, tarım makinaları, inşaat ve asansör makineleri alanında tasarım, üretim ve mühendislik hizmetleri ifa eden İtalyan şirketi, Türkiye’de forklift sepeti üretecek firmalar arıyor.

Yıllık 6 bin adet dolayında forklift sepeti teklifi alacağını yazan firma ile TurkishExporter’da bulunan ithalat alım ilanı üzerinden temas kurulabilecek. İlk kez bu platformla çalışacak üretici ve ihracatçı şirketler ise Forie.com üzerinde demo hesap açarak bu İtalyan şirketini iletişime geçebilecekler.

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743 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 7. büyük ithalatçı ülkesi İtalya’ya ihracat yapmak istiyor ve burada kendi üretim yaptığını sektörde ithalatçı firmalar arıyorsanız size Forie ihracat adres bankasını mutlaka ziyaret edin.

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