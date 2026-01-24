İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli: 2026 İZBAŞ için ihracat ve genişlemede atılım yılı olacak

2025 yılını 606 Milyon dolar işlem hacmi ve 270 milyon dolar ihracatla geride bırakan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), İzmir ve Ege Bölgesi’nin önde gelen ihracat merkezleri arasında yer alıyor.

Bölge genelinde doluluk oranının yüzde 90’a ulaşması sonrasında genişleme alanı çalışmalarına hız veren İZBAŞ, sınır komşusu olan 153 bin metrekare araziyi 2024 yılı Kasım ayında tapusuna kaydetmişti. 2026 yılında araziye Ticaret Bakanlığı tarafından resmi olarak serbest bölge statüsü kazandırılmasının ardından altyapı çalışmalarına başlamayı hedefleyen İZBAŞ, bu yıl devreye girmesi planlanan dört önemli yatırımla ihracat çıtasını yükseltecek. Genişleme alanının devreye girmesi ile birlikte 20 bin metrekare ve üstünde yatırım alanı talep eden yatırımcılara bu tahsisler rahatlıkla yapılabilecek.

4 önemli yatırım sırada

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Türk iş dünyasının çok zor bir yılı geride bıraktığını belirterek, yılın ikinci yarısından itibaren kökleşmesi beklenen dezenflasyon süreci ile birlikte yatırımların ivme kazanacağına inandığını söyledi.

İzmir Serbest Bölgesi’nde 2026 yılında devreye alınacak yatırımlar arasında Çin sermayeli Kaishan’ın 22 bin metrekare alanda inşa edilen kompresör üretim tesisi, otomotiv yan sanayisinde dünya devi markalara üretim yapan Gico Product Service Solutions ve Alpar Metal ile Roll Nova İzmir Demir Çelik fabrika yatırımlarının bulunduğu bilgisini veren Sevimli; ihracata odaklanan ve katma değeri yüksek üretim yapan şirketlerin yatırım odağında yer aldıklarını vurguladı.

“Üç yüksek" eleştirisi

İZBAŞ’ta yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı sermayeli şirketle yaptıkları görüşmelerde, “üç yüksek” vurgusu ile karşılaştıklarını sözlerine ekleyen Eyüp Sevimli, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, jeopolitik konumu ve hedef pazarlara yakınlığı yatırımcılara çok önemli fırsatlar sunuyor. Ancak ayaklarımıza bağlanan ‘üç yüksek’ prangası var. Bunlar; Türk ekonomisindeki yüksek enflasyon, yüksek finansman maliyeti ve yüksek üretim maliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Sanayicilerimizin ihracat pazarlarında rekabet etmekte giderek zorlandıklarını, zarar etme ve müşteri kaybetmeme pahasına ihracat yapmayı sürdürdüklerine tanık oluyoruz. Bu yıl ile birlikte yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ilk aşamada demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojen ve çimento sektörlerini kapsıyor. Ülke olarak bu sektörlerde AB ülkelerine 23 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. 2025 ihracatımız içerisinde yüzde 9’a karşılık gelen bu seviye ile rehavete kapılmamalıyız. Tedricen tüm sektörler bu kapsama dahil olacak.”

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 2025 yılında üretim kapasitesini koruyan şirketlerin kendilerini başarılı olarak gördüklerini, yıl boyunca 50 seviyesinin altında seyreden Satınalma Gücü Endeksi’nin (PMI) de bu daralmanın en belirgin göstergesi olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti:

“Sadece İzmir’in değil, ülkemizin de en iyi lojistik olanaklara sahip üretim merkezleri arasında yer alıyoruz. Aliağa Nemrut limanlarına ve İzmir Alsancak limanına 30 ilâ 40 kilometrelik mesafede konumlanıyoruz. Yarattığımız katma değer, stratejik konumumuz, sürdürülebilir yatırım iklimimiz ve yatırımcı dostu iş ortamımız ile ülkemizin en önemli ihracat merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”

İZBAŞ'tan kısa kısa

- 1.620.000 m2 alan

- 6.000 kişinin üzerinde istihdam

- 141 yerli, 15 yabancı, 9 yerli ve yabancı ortaklıktan oluşan toplam 165 firma

- Tapulu bina ve arsa temini

- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017, ISO 50001:2018 standartlarına uygun işletici şirket yönetimi

- İzmir Limanı, Aliağa Nemrut Limanları, İzmir Çevreyolu ve Kuzey Ege Otoyolu’na entegre konum