İzmir’den 320 bin ton tarımsal ürün ihracatı

01 Temmuz 2020

İZMİR-DÜNYA

Geçen yılın ilk 6 ayında 202 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştiren İzmir, bu yıl aynı dönemde ihracatını yüzde 58 artırarak, 320 bin tona çıkardı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir’den bitkisel ve hayvansal ürünler, su ürünleri, süs bitkileri, fidan-fide gibi tarımsal birçok üründe ihracat yapıldığını ifade etti. İzmir’in tarımsal ürün çeşitliliği, verimli toprakları, bilinçli üreticileriyle oldukça şanslı bir il olduğunu belirten Özen, “Biz de bu süreçte üretimimizi sürdürerek durumu avantaja çevirdik. 2019’un ilk yarısında İzmir’den yaklaşık 128 bin ton bitkisel, 45 bin ton da hayvansal ürün ihraç edildi. 2020’nin başından bu yana İzmir’de bitkisel ürünler ihracatında yüzde 65 artışla 211 bin tona ulaştık. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, yaş meyve ve sebze, kuru meyve, fındık, zeytin ve zeytinyağı, tütün, süs bitkileri ve bunların mamullerinden oluşan bitkisel ürün ihracatından ilk 6 ayda 1 milyar 508 milyon dolarlık gelir elde ettik” dedi.

Su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ihracatında yüzde 33 artış

Bu yılın ilk 6 ayında bitkisel ürünler ihracatında yüzde 50’lik artış olduğunu vurgulayan Özen, “Kuru meyve ve mamulleri yüzde 67 artarken, bitkisel ürünlerden bir tek süs bitkilerinde gerileme var. Bu da tüm dünyada etkili olan COVID-19 süreciyle alakalı. Üretimimiz hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonuna kadar süs bitkileri ihracatında da hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız. Su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ihracatında da yüzde 33’lük artışla 60 bin tona ulaştık. İzmir’den süt ürünleri ihracatı Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, KKTC, Azerbaycan, Bahreyn, Umman ve ABD’ye yapılıyor. Ayrıca İzmir’de Çin’e süt ürünleri ihracatı yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygun görülen 4 firma bulunuyor” diye konuştu.

İzmir’den et ürünleri ihracatı yapılan başlıca ülkeleri Irak, Kongo, Angola, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Katar, Gana, Rusya Federasyonu, Kuveyt, Kosova, Gine ve Arnavutluk olarak sıralayan Özen, “Bal ve arıcılık ürünleri ihracatı ise Almanya, Suudi Arabistan, ABD, İspanya, Avusturya, Bulgaristan, Umman, Çin, Belçika ve Kosova’ya yapılıyor. İzmir su ürünleri ihracatında önemli bir kent. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen çipura, levrek, granyöz, alabalık ve orkinos; avcılık yoluyla elde edilen deniz patlıcanı, ahtapot, sübye, çinekop, mezgit, karides, gümüş balığı, deniz salyangozu ve midye başlıca ihraç ürünlerimiz. Orkinos ihracatının tamamı ilimizden yapılıyor. Ayrıca Türkiye’nin ilk midye dolma ve balık döner ihracat izni verilen firmaları da ilimizde bulunuyor” dedi.

Tohum, süs bitkileri, meyve/asma fidan ve üretim materyali ile sebze ve çilek fideleri ihracatının 20.9 milyon dolardan, 16.9 milyon dolara düştüğünü söyleyen Özen, “2020’nin ikinci yarısında 2019 rakamlarını aşacağımızı düşünüyoruz. İzmir’den 27 türde fidan ve fide, 17 türde tohum ihracatımız var. Fidan ve fide ihracatında en çok Danimarka, Hollanda, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kanada, Irak, Kosova, Bulgaristan, Tunus, Libya, İsrail, İran, İtalya, Romanya, ABD, Türkmenistan, Kıbrıs, Japonya, Almanya, Tunus, Fransa, KKTC, Suriye en önemli pazarlarımız oldu” dedi.