Kanada, Türk kumaş üreticisi arıyor

Konfor ve dayanıklılık açısından giyilen kıyafetlerde oldukça önemli olan kumaş ithalatı için TurkishExporter’a yazan Kanada firması, Türk kumaş üreticileriyle çalışmak istediğini söyledi. Tişörtler için leke tutmayan, siyah ve beyaz renklerde pamuk ve jarse kumaş ithal edeceklerini söyleyen ithalatçı firma, hali hazırda İstanbul’daki üreticilerle çalıştığını ilanına ekledi.

Her renkten en az 500 m alım yapacağını söyleyen Kanada firması ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Kanada ihracat pazar araştırması

Kanada pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 600121 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 600121 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 600121 – Örme veya kroşe tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat veya havlu mensucat dahil): Pamuktan. Bir üst Kategorisi: 6001 – Örme veya kroşe tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat veya havlu mensucat dahil)