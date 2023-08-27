Kanadalı üretici, Türkiye’den döşemelik kumaş alacak

Kanada ekonomisi, nominal olarak dünyanın 11. büyük ve satın alma gücü paritesi bakımından 16. büyük ekonomisidir. Bu büyük ülkede yeni ihracat müşterileri edinmek üretici ve ihracatçı şirketler için bulunmaz bir fırsattır.

Bugün Kanada’dan TurkishExporter’a ulaşan ithalat firması, ülkemizden döşemelik kumaş almak istediğini bildirdi. Kanada’dan yazan bu firma ile temasa geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden firmayla görüşmeye başlayabilir.

İlk kez bu platformu kullanacak firmalar ise cep telefonların Forie mobil ihracat uygulaması indirdikten demo üyelik başlatıp bu firma ile temasa geçebilecekler.