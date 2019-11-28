Kapıkule Sınır Kapısı’nda yeni rekor

28 Kasım 2019

Geçen yıl günde ortalama 900 TIR’ın geçiş yaptığı Kapıkule’den, Ekim ayında ihracat yönünde yüzde 30 artışla bin 200 TIR geçişi ile rekor kırılmıştı. Dün ise kapı geçişlerinde yeni bir rekor kırıldı ve ithalat yönünde bin 348 TIR geçiş yaptı.

Modernizasyon çalışmaları devam ediyor

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin ihracatta Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’de yaşanan TIR kuyruklarını sona erdirmek için harekete geçmiş, modernizasyon çalışmalarına başlamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay öncülüğünde ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) desteği ile başlatılan çalışmalar, henüz inşaat tamamlanmadan meyvelerini vermeye başladı.

Aralık ortasında tamamalanacak

İşlem hacmini artırmak için Kapıkule Sınır Kapısı sahasında başlatılan inşaatın Aralık ortasında tamamlanması hedefleniyor. İnşaat tamamlandığı zaman 8 çıkış peronu, 5 giriş peronu ve 24 adet dolum ünitesi olacak. Böylece bekleme süresi minimize edilecek. Hedeflenen günlük ihracat çıkışı ise bin 500 olarak belirlendi