Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

02 Aralık 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi kasım ayında 16,21 milyar dolarlık ihracat, 18,17 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Böylece dış ticaret açığı yaklaşık 1,95 milyar dolar oldu. Dış ticaret verileri, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre kıyaslandığında ihracatta yüzde 1,14 düşüş; ithalatta ise 11,44 artış yaşandı.

Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, kasım ayı toplam dış ticaret hacmi yüzde 5,13 artarak 34 milyar 380 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise kasımda yüzde 89,25 oldu.

11 aylık dış ticaret açığı yüzde 51,8 düştü



2019 yılı Ocak-Kasım döneminde İhracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 oranında artarak 165 milyar 67 milyon dolar olurken, İthalat ise yüzde 11,29 oranında azalarak 190 milyar 229 milyon dolara geriledi. 11 aylık dış ticaret açığı ise, yüzde 51,8 oranında düşerek geçen sene aynı dönemdeki 52 milyar 247 milyon dolar seviyesinden 25 milyar 162 milyon dolar seviyesine geriledi.