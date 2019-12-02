Kasım ihracatı 16.2 milyar dolar

02 Aralık 2019

OSMAN KILIÇ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla kasım ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 1.8 artış ile 165 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180 milyar dolara ulaştı.

Kasım ayı ithalat rakamları ise geçen yılın kasım ayına göre yüzde 11.44 artış ile 18 milyar 168 milyon dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtiklerini dile getiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz" dedi.

"226.6 milyar dolar hedefimizi aşacağımıza inanıyorum"

Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları bizi daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek. 2023 yılı ihracat hedefimiz olan 226.6 milyar doları aşacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Türkiye'nin ihracat performansının rakip ve hedef pazarlarla ile karşılaştırıldığında, başarılı bir ivme sergilediğini vurgulayan Gülle, "2019 yılı ilk 9 aylık ihracat verisini açıklayan ülkelerden Güney Kore’nin ihracatı yüzde 9.8 düşmüş durumda. Birleşik Krallık’ta ise azalma yüzde 6.5, Almanya’da yüzde 5.2, Rusya’da da düşüş yüzde 4.6 olurken, Japonya’da yüzde 4.5, ABD’de ise yüzde 1.2 düşüş var. Dünya devi Çin’in ihracatı yüzde 0.1 düşmüş durumda. Ülkemiz ise ilk 9 ayda yüzde 2.6 artış oranına imza atmıştı” diye konuştu.

"En yüksek artış yüksek teknoloji alanında"

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Küresel ticaret üzerinde ortaya çıkan zorluklardan ülkemiz ihracatının etkilenmemesi için çalışmalara devam edeceğiz. Ülkemiz küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasında öne çıkmaktadır. 9 aylık itibari ile ihracatımızın artış oranı yüzde 2.56" şeklinde konuştu. Türkiye'nin ihracat artışının 7. sırada, dolar olarak ise 5. sırada yer aldığını bildiren Pekcan, "Mutlak değer olarak bu dönemde TÜİK verilerine göre en yüksek ihracat artışını yüksek teknoloji ürünlerde gerçekleştirdik" diye konuştu. Pekcan şöyle devam etti: "İhracatımızın büyümeye katkısı 9 onda yedi puan olmuştur. Büyüme 3. çeyrekte 0,9 olarak gerçekleşti yıl sonunda daha iyi olacaktır"

"Dış ticaret açığı düştü"

"Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51.84'lük düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda" diyen Pekcan, "11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75.6 iken bu sene yüzde 86.8 seviyesine yükselmiştir" diye konuştu.

Kasım’da 1545 firma ihracata başladı

Kasım ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen Gülle, “Kasım ayında ihracat ailemize 1545 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Firma özelinde bakıldığında, kasım ayı içerisinde toplam 40 bin 677 firmamız ihracat gerçekleştirdi" dedi.

Otomotiv sektörü liderliğe devam etti

Kasım ayının ihracat lideri, 2.7 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1.8 milyar dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 1.5 milyar dolar ihracat ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörleri takip etti. 9 sektör yüzde 10’un üzerinde artış yakalayarak başarılı bir performans sergiledi. Kasım ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 447 artışla 162 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Gemi ve Yat, yüzde 57 artışla 360 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık ile yüzde 48 artışla 265 milyon dolara ulaşan Fındık sektörü oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 208 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler birinci, 189 ülke ile Hububat ikinci, 188 ülke ile Çelik üçüncü oldu.

105 ülkeye ihracat artışı sağlandı

Kasım ayında ihracatçılar 210 ülke ve bölgede yer aldı. Bu ülkelerin 105’ine ihracat artarken 70 ülkede artış yüzde 10’un, 32 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1.5 milyar dolar ile Almanya, 1.1 milyar dolar ile Irak ve 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48.4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66.4 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı kasımda yüzde 47.5 oldu.

En dikkat çekici artış yüzde 2030 ile Yalova’da yaşandı

İllerin ihracatına bakıldığında; kasım ayında 41 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6.1 milyar dolarla İstanbul, 1.4 milyar dolarla Bursa ve 1.3 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 2030 artışla 88 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 504 artışla 96 milyon dolara ulaşan Çorum ve yüzde 103 artışla 35 milyon dolar ihracat yapan Giresun’da oldu. Yalova’da Gemi ve Yat, Çorum’da Mücevher ve Giresun’da Fındık sektörleri kasım ayında olağanüstü bir performans sergiledi.

176 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 176 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 5.3 milyar TL oldu. 7 bin 190 firma kasım ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

11 aylık parite kaybı 4.4 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta ise kasımda yüzde 6,8 artışla 13 milyon tona, yılın ilk 11 ayında yüzde 16.5 artışla 134 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, kasım ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 193 milyon dolar olurken, yılın ilk 11 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4.4 milyar dolar oldu.