Katar, EPS blok tedarik edecek

Müşterilerine 2017 yılından beri kapsamlı olarak sunduğu marka ve ürün yelpazesinin yanı sıra teknik uzmanlık hizmeti de veren Katarlı firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki ihracatçılardan EPS blok satın alacağını bildirdi. İlanda isteği ürünün özelliklerine detaylı bir şekilde yer veren firma, ilgili ihracatçılarla iletişim kurmayı bekliyor.

Katar’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Yüksek potansiyelli inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe hazır müşteri listeleri

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan ve büyümeye devam eden inşaat malzemeleri sektörü ürünleri hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda oldukça fazla talep görüyor. Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin 2022 yılındaki inşaat malzemeleri ihracatı 33,74 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Bu sektörde üretici ve ihracatçı firma iseniz saatlerce pazar araştırması yapmadan, istediğiniz ürün için dünya genelindeki 2022-2023 güncel ithalatçı verilerine TurkishExporter'ın global markası Forie'nin sunmuş olduğu DataBank hizmeti ile erişim sağlayabilirsiniz.