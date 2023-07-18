Katar firması Türkiye'den kablo İthal edecek

Katar'da; genel endüstri şirketleri, petrokimya, O&G, taahhüt ve hizmetler alanında çalışan kurumsal bir firma Türkiye'den kablo türleri ithal edecek.

Dünya ihracat sıralamasında iyi olduğumuz kablo ürün grubunda Türkiye'de 12. büyük ihracat ülkesi ve dünya ihracatının %2,3 gerçekleştiriyor.

Körfez'in zengin ülkesi Katar'da bu firmaya ulaşmak için Forie'de şu sayfayı ziyaret ediniz:

Diğer ülkelerde yüzlerce kablo ithalatçısına ulaşmak için şu sayfayı inceleyebilirsiniz.