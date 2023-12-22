Katar, Türkiye’den kent mobilyaları satın alacak

Türkiye, gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını kendisine en çok çeken ülkelerden biri olmaya devam ediyorken, bugün Katar’dan Türk mobilya üreticilerini ilgilendiren bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda profesyonel amaçlara ve ev de kullanımına yönelik spor ürünleri ve fitness ekipmanları üreten Katarlı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kent mobilyaları satın alacağını belirtti.

Katarlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mobilya sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde mutfak eşyaları sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.