Katar, Türkiye’den oto akü üreticileri arıyor

Katar, Türkiye ile başta diplomatik, ekonomik ve kültürel konular olmak üzere pek çok alanda güçlü ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye ise gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını en çok kendisine çeken ülkelerden biri olma konumunu sürdürüyor. İki ülkenin stratejik ortaklar konumunda politikalar üretmesi ve iş birliği yapması ile bugün Katar’dan Türkiye’ye bir iş fırsat geldi.

Bu kapsamda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Katarlı ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk ihracatçılardan oto aküsü satın alacağını belirtti.

Katar’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Otomotiv sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.