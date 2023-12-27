Katar’dan ihracat fırsatı: Yapay yeşil çit çimi

Müşterilerine 2014 yılından beri korunmuş yosun, ağaç, çiçek, bitki örtüsü, yaprak, ahşap ve taş yelpazesi ile suya, güneş ışığına, toprağa, sulamaya, bakıma veya haşere kontrolüne ihtiyaç duymadan bahçeler yaratmaya yönelik tasarımlar yapan Katarlı firma Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki ihracatçılardan yapay yeşil çit çim satın alacağını bildirdi.

Katar’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Suni çim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin peyzaj sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde peyzaj sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.