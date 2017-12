Katarlı firma medikal ve dişçilik malzemeleri talep ediyor

18 Aralık 2017

Katar’da mukim olup medikal ve dişçilik ürünleri tedarikçisi olan bir firma, ihtiyaç duydukları çeşitli medikal ekipman ve sarf malzemelerin temini konusunda Türk firmalar aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sir/Madam,

Hope that this finds you well...

Our company **** Trading Est. is a well-establish dealer of Medical and Dental products here in Doha-Qatar, Middle East...

We are looking for a Turkish company who manufactured IV Board Support for Neonatal...

Many thanks,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/376788_inquiry-for-iv-board-support-neonatal-from-qatar

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.



Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact