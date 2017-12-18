ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C
  • Haberler
  • İhracat
  • Katarlı firma medikal ve dişçilik malzemeleri talep ediyor

Katarlı firma medikal ve dişçilik malzemeleri talep ediyor

Katarlı medikal ve dişçilik ürünleri tedarikçisi bir firma, ihtiyaç duydukları çeşitli medikal ekipman ve sarf malzemelerin temini konusunda Türk firmalar aramaktadır.

Katarlı firma medikal ve dişçilik malzemeleri talep ediyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Katar’da mukim olup medikal ve dişçilik ürünleri tedarikçisi olan bir firma, ihtiyaç duydukları çeşitli medikal ekipman ve sarf malzemelerin temini konusunda Türk firmalar aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sir/Madam,
Hope that this finds you well...
Our company **** Trading Est. is a well-establish dealer of Medical and Dental products here in Doha-Qatar, Middle East...
We are looking for a Turkish company who manufactured IV Board Support for Neonatal...
Many thanks,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/376788_inquiry-for-iv-board-support-neonatal-from-qatar

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

ihracat turkishexporter diş dişçi medikal katar

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.