Kayısı çekirdeği ihracatının 2024 getirisi 5,5 milyon dolar

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yüzde 90'ını ihraç ettikleri kayısı çekirdeğinin kent ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi:

"Malatya'da kayısının yanı sıra çekirdeği de kent ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Üretici açısından baktığımızda kayısı çekirdeği önemli bir gelir kaynağı. Kayısı çekirdeği, işçilik ve diğer gider kalemleri açısından üreticinin elini güçlendiriyor. 2024 yılının ilk 6 ayında 1665 ton kayısı çekirdeği ihraç ederek 5 milyon 530 bin dolar gelir elde ettik. Başta Almanya olmak üzere İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Hindistan'a kayısı çekirdeği ihracatı yapıyoruz. Kayısı çekirdeği ihracatı her yıl değişiklik gösterebiliyor, burada en önemli etken Amerikan bademi. Badem fiyatının çok yüksek olduğu dönemlerde kayısı çekirdeğine ilgi oluyor. Badem üretiminin arttığı yıllarda da kayısı çekirdeğinde gerileme söz konusu oluyor."

Kayısı çekirdeğinin Avrupa'da en çok pasta ve endüstri sektöründe kullanıldığını söyleyen Özcan, ekmek ve kurabiye yapımında Avrupalıların damak tadına hitap eden kayısı çekirdeğinin önemli yer tuttuğunu belirtti.