Kazakistan toprakları için Türk diskora fırsatı!

Türkiye olarak tarım makineleri üretimindeki gücümüzü Kazakistan'a taşıma zamanı geldi. Bu iş birliği sayesinde Türk tarım makineleri, Kazakistan'ın geniş topraklarında etkili bir şekilde kullanılacak ve sektörümüz uluslararası alanda daha da büyüyecek.

Bu ihracat fırsatı Türkiye için büyük bir potansiyeli temsil ediyor. Geniş topraklara sahip olan Kazakistan, Türk üreticilerine büyük bir açılım sunuyor.

Kazakistan’da diskaro fırsatı

Türkiye, tarım makineleri sektöründe sağlam adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz yıl 16,8 milyon dolarlık diskaro ihracatıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye için büyük fırsat sunuyor. Kazakistan'da diskaro pazarının büyüklüğü yaklaşık 9 milyon dolara ulaşarak fırsatın büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Diskaro makinesi konusunda iş birliği yapacak Türk ihracatçıları için yeni ve büyüyen bir pazarda önemli bir adım anlamına geliyor. Detaylı bilgi için adresinden bilgi alabilirsiniz. TurkishExporter.com.tr'ye üye olarak, öncelikli ihracat fırsatlarını yakından takip edebilirsiniz.