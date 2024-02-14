Kazakistan, Türkiye’den ‘süt tozu’ satın alacak!

Kazakistan’da ilaç, elektrik ürünleri imalatı, enerji, ev kimyasalları ve kozmetik ürünler, gibi alanlarda faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. İlanını Türkçe olarak yayınlayan firma Türk üreticilerden süt tozu satın alacağını belirtti.

İthalatçı Kazak firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Süt ürünleri sektöründe hazır ihracat müşterileri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki süt ürünleri ithalatçılarını üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.